Бестемьянова высказалась о включении фигуриста Семененко в состав на чемпионат Европы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Фигурист Евгений Семененко пользовался большей поддержкой тренерского совета при выборе состава на чемпионат Европы в мужском одиночном катании. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

На прошедшем в Санкт-Петербурге чемпионате России третье место занял Андрей Мозалев, однако в состав национальной команды на чемпионат Европы вошел Семененко, ставший четвертым. В руководстве Федерации фигурного катания на коньках России объяснили решение необходимым опытом, которым обладает Семененко, участник чемпионата мира в Стокгольме.

"Всем известно на протяжении многих лет, что третье место для попадания в сборную всегда обсуждается тренерским советом. Наверное, на тренерском совете большее количество человек проголосовало за Семененко", - сказала Бестемьянова.

Чемпионат Европы пройдет в Таллине с 10 по 16 января.