Сергей Бородкин сменил Юрия Ветоху на посту президента Крымского футбольного союза

ТАСС, 27 декабря. Сергей Бородкин избран президентом Крымского футбольного союза (КФС) на внеочередном собрании. Об этом сообщает пресс-служба КФС.

Сообщается, что решение было принято единогласно. Полномочия нового президента КФС начинают действовать после его избрания. Бородкин на этом посту сменил Юрия Ветоху, который возглавлял союз с момента его основания.

КФС был учрежден в июле 2015 года. Создание организации проходило при поддержке Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой КФС. В региональном чемпионате участвуют восемь команд из разных регионов, турнир проходит в четыре круга (28 туров). Действующим чемпионом является "Севастополь".