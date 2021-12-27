{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Сергей Бородкин сменил Юрия Ветоху на посту президента Крымского футбольного союза

Решение было принято единогласно

ТАСС, 27 декабря. Сергей Бородкин избран президентом Крымского футбольного союза (КФС) на внеочередном собрании. Об этом сообщает пресс-служба КФС.

Сообщается, что решение было принято единогласно. Полномочия нового президента КФС начинают действовать после его избрания. Бородкин на этом посту сменил Юрия Ветоху, который возглавлял союз с момента его основания.

КФС был учрежден в июле 2015 года. Создание организации проходило при поддержке Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой КФС. В региональном чемпионате участвуют восемь команд из разных регионов, турнир проходит в четыре круга (28 туров). Действующим чемпионом является "Севастополь".

Теги
Российский футбол
Фигурное катание
Туктамышева вошла в комиссию спортсменов Федерации фигурного катания на коньках России
Всего в выборах приняли участие 89 человек
Туктамышева вошла в комиссию спортсменов Федерации фигурного катания на коньках России
Читать полностью