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НХЛ

Российский игрок "Аризоны" Любушкин попал в ковид-протокол НХЛ

Также в протокол попал хоккеист клуба Кристиан Фишер
Илья Любушкин ("Аризона") AP Photo/Ross D. Franklin
Описание
Илья Любушкин ("Аризона")
© AP Photo/Ross D. Franklin

ТАСС, 27 декабря. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона" Илья Любушкин включен в ковид-протокол лиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также в протокол попал одноклубник россиянина нападающий Кристиан Фишер. Участие игроков в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе" 29 декабря находится под вопросом.

Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин, от положительного теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

Любушкину 27 лет, он не был задрафтован клубами НХЛ. В сезоне-2021/22 хоккеист провел 29 матчей и отметился шестью результативными передачами. Это его второй сезон в "Аризоне". В НХЛ Любушкин сыграл 163 матча, на его счету одна заброшенная шайба и 15 голевых передач. В России он представлял клубы системы ярославского "Локомотива", а также "Кузнецкие медведи" (фарм-клуб новокузнецкого "Металлурга").

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