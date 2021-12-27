Игрок "Авангарда" Прохоркин признан лучшим нападающим недели в КХЛ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Форвард омского "Авангарда" Николай Прохоркин признан лучшим нападающим 15-й игровой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Прохоркин в последних трех матчах набрал 6 очков (4 шайбы + 2 передачи). Форвард не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении "+6". Он также провел три силовых приема и заблокировал один бросок. Награду Прохоркин получил во второй раз в карьере, ранее он становился лучшим нападающим на 18-й неделе сезона-2015/2016 в составе уфимского "Салавата Юлаева".

Лучшим защитником впервые в карьере был признан игрок казанского "Ак Барса" Стивен Кэмпфер, набравший 6 (3+3) очков в трех матчах недели. Кэмпфер не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении "+2". Он также совершил три силовых приема, заблокировал один бросок, и один раз на нем нарушили правила.

Лучшим вратарем, также впервые в карьере, был признан голкипер нижнекамского "Нефтехимика" Франс Туохимаа, одержавший две победы в трех матчах недели. По воротам Туохимаа было нанесено 78 бросков (26 в среднем за игру), из которых он отразил 96,15%. Коэффициент надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 1,22.

Лучшим новичком недели во второй раз в карьере был признан форвард "Авангарда" Арсений Грицюк, набравший 3 (2+1) очка в трех матчах недели. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении "+2". Хоккеист также заблокировал три броска, и дважды на нем нарушали правила.