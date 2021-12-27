Туктамышева вошла в комиссию спортсменов Федерации фигурного катания на коньках России

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Елизавета Туктамышева, Джонатан Гурейро и Федор Климов избраны в состав комиссии спортсменов Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Голосование состоялось в ходе чемпионата России, прошедшем во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Всего в выборах кандидатов приняли участие 89 человек.

Туктамышева будет представлять одиночное катание, в ходе выборов она набрала 18 голосов. Климов с аналогичным результатом победил на выборах представителя в парном катании, за Гурейро (танцы на льду) отдал голос 21 человек.

Туктамышевой 25 лет, она является чемпионкой мира и Европы. 31-летний Климов - победитель командного турнира и серебряный призер Олимпийских игр в Сочи в парном катании, серебряный призер чемпионатов мира и Европы в паре с Ксенией Столбовой. Гурейро 30 лет, в текущем сезоне он в дуэте с Тиффани Загорски стал серебряным призером российского этапа Гран-при.