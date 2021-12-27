Фетисов: все звенья молодежной сборной должны показывать активную игру на чемпионате мира

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Результата на молодежном чемпионате мира по хоккею можно добиться только благодаря игре всей команды, а не одного звена Матвея Мичкова. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Сборная России проиграла шведам в стартовом матче на молодежном чемпионате мира по хоккею

В первой встрече молодежного чемпионата мира в Канаде сборная России проиграла команде Швеции со счетом 3:6. Мичков забросил две шайбы и отдал две голевые передачи. Хоккеисты сборной России получили 12 штрафных минут и пропустили три шайбы в меньшинстве. При этом дважды шведы отличились, играя впятером против троих соперников.

"Матвей молодец, партнеры его старались, проявляли характер, не опускали руки. Мне очень понравился этот мальчишка, надеюсь, он становится лидером команды. Но другие тоже должны играть, это турнир команд, а не одной пятерки и одного игрока", - сказал Фетисов.

Он также высказался о большом количестве удалений в составе российской команды. "Эмоции - присущая вещь молодежному хоккею. Но сдерживать себя ради победы, наверное, правильно. Это как раз приучает молодых ребят к дисциплине в большом хоккее, там тоже ошибок не прощают, надеюсь, будут сделаны правильные выводы", - добавил Фетисов.

Следующий матч сборная России проведет с командой Швейцарии в ночь на 28 декабря.