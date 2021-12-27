СМИ: американский боксер-тяжеловес Келли погиб в результате стрельбы

ТАСС, 27 декабря. Американский боксер-профессионал Дэнни Келли был убит на глазах своей семьи в штате Мэриленд. Об этом сообщает газета New York Post.

Инцидент произошел 24 декабря. Боксер был за рулем автомобиля, в котором находились его девушка и трое детей. По данным полиции, неизвестный, находившийся в другой машине, открыл огонь по машине Келли. Кроме погибшего никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются, полиция ведет поиски преступника.

Келли было 30 лет, в профессиональном боксе он провел 14 боев в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг), одержал 10 побед (9 нокаутом), потерпел три поражения и один поединок свел вничью. Он провел последний бой в октябре 2019 года, выиграв у соотечественника Ника Киснера техническим нокаутом во втором раунде.