МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российская лыжница Вероника Степанова пропустит "Тур де Ски" из-за болезни. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

20-летняя Степанова дебютировала на этапах Кубка мира в текущем сезоне. На этапе Кубка мира в Норвегии она пробежала последний этап эстафеты 4х5 км, финишировав первой.

"У нас приболела одна спортсменка, отравилась. Вместо Вероники Степановой выступит Христина Мацокина", - сказала Вяльбе.

Многодневка "Тур де Ски" сезона-2021/22 пройдет с 28 декабря по 4 января, гонки состоятся в швейцарском Ленцерхайде, германском Оберстдорфе и итальянском Валь-ди-Фьемме. Победителями прошлой многодневки стали россиянин Александр Большунов и американка Джесси Диггинс.