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Футбол в России

Аршавин: в клубах РПЛ должна быть здоровая конкуренция, лимит на легионеров ее тормозит

Аршавин считает, что постепенное смягчение лимита поможет сдвинуться в нужном направлении

ТАСС, 27 декабря. Лимит на легионеров не способствует здоровой конкуренции в футбольных клубах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин.

Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года. За это время в чемпионате страны применялись следующие схемы: "5+6", "7+4" и "6+5", при которых на поле одновременно могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно. В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми.

"Считаю, что в команде должна быть здоровая конкуренция, - сказал Аршавин. - Я за естественный отбор и, конечно же, отмену лимита, но, понимая сложившуюся в нашей стране ситуацию, вижу, что в один момент это сделать невозможно. Думаю, постепенное смягчение лимита поможет сдвинуться в нужном направлении".

Аршавину 40 лет, он завершил карьеру игрока в 2018 году. Ранее он выступал за российские клубы "Зенит" и "Кубань", казахстанский "Кайрат" и английский "Арсенал". Аршавин является трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России он становился бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

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