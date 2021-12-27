Олимпийская чемпионка Шиффрин заразилась коронавирусом

ТАСС, 27 декабря. Тест на коронавирус американской горнолыжницы Микаэлы Шиффрин показал положительный результат. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Twitter.

На данный момент спортсменка находится в австрийском Лиенце, где с 28 по 29 декабря должен пройти очередной этап Кубка мира по горнолыжному спорту.

"Я хочу сообщить вам, что у меня все хорошо, но, к сожалению, мой тест на коронавирус показал положительный результат, - написала Шиффрин. - Я следую протоколу и изолируюсь, и я буду скучать по Лиенцу. Удачи моим товарищам по команде, я буду болеть за вас. Спасибо всем за вашу поддержку".

Шиффрин 26 лет, она является двукратной олимпийской чемпионкой (в 2014 году в слаломе, в 2018году в гигантском слаломе), также на ее счету серебро Олимпиады 2018 года в комбинации. Американка имеет шесть золотых наград чемпионата мира.