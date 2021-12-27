Поздняков: России нужно рассчитывать на проведение Олимпиады в ближайшем будущем

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. России нужно рассчитывать на проведение Олимпийских игр в ближайшем будущем. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Россия один раз принимала зимние Олимпийские игры - в 2014 году в Сочи. В 1980 году в Москве прошла летняя Олимпиада.

"Рассчитывать не просто можно, но и нужно. На сегодняшний день поменялся подход Международного олимпийского комитета к формированию тех или иных заявок. Коллеги идут по пути удешевления и минимизации расходов, связанных с проведением Игр. В первую очередь будут поддерживаться заявки, где уже существует необходимая для Игр инфраструктура, в этом смысле Россия является одним из приоритетных направлений", - отметил Поздняков.

"За последние 10-20 лет наша страна шагнула намного вперед по пути увеличения количества и качества спортивной инфраструктуры практически для всех видов спорта. Хотя есть ряд дисциплин, где с этим проблемы остаются, но это скорее исключение из правил. В 1990-е годы у нас была база в Новогорске и полуразрушенная на Озере Круглом, а сейчас везде стройки идут", - добавил глава ОКР.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже, 2028-го - в Лос-Анджелесе, 2032-го - в австралийском Брисбене. Зимняя Олимпиада 2022 года пройдет в Пекине, в 2026 году Игры примут итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо.

"Если мы говорим о летней Олимпиаде, то до 2032 года все заявки уже распределены, заявочный процесс по 2036 году начнется после 2026-го. Есть возможность за это время осмыслить концептуально, каким образом, в каких городах можно у нас проводить Игры. Я бы, например, не забывал о Дальнем Востоке. Концептуально провести Олимпиаду одновременно в двух частях света - в Европе и Азии, это интересная история", - заключил Поздняков.