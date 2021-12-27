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Фигурное катание

Поздняков: российским фигуристам нужно работать более акцентированно

Президент Олимпийского комитета России заявил, что задача тренеров - доводить фигуристов до уровня олимпийских чемпионов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российским фигуристам необходимо работать более акцентированно, чтобы дорасти до уровня олимпийских чемпионов. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

С 1992 по 2006 год на Олимпиадах неизменно побеждали отечественные фигуристы. Олимпийскими чемпионами стали Виктор Петренко, Алексей Урманов, Илья Кулик, Алексей Ягудин и Евгений Плющенко. В 2010 году Плющенко завоевал серебряную медаль. С тех пор российские фигуристы не попадали на пьедестал почета в олимпийских соревнованиях. На чемпионатах мира россияне не завоевывали золотых медалей с 2004 года.

"Это действительно проблема. Был продолжительный период в истории современной России, когда наши одиночники доминировали. Сейчас они неплохо выступают, но нужно, видимо, как-то более акцентированно работать. Доводить спортсменов до уровня олимпийских чемпионов - основная задача тренеров", - сказал Поздняков.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Первое место по итогам чемпионата России занял Марк Кондратюк, вторым стал Иван Коляда. Оба фигуриста завоевали право выступить на Олимпиаде. Обладатель третьей путевки от России будет определен решением тренерского совета.

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Фигурное катаниеПоздняков, Станислав Алексеевич
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