Поздняков ожидает от российских фигуристов победы в олимпийском командном турнире

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ожидает от сборной России по фигурному катанию золотой медали в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Об этом Поздняков рассказал в интервью ТАСС.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

"В Сочи мы были первыми, в Пхёнчхане - вторыми, наши спортсмены являются одними из признанных лидеров. Хотелось бы, чтобы вся команда поднялась на высшую ступень пьедестала. И это касается не только фигурного катания. На предстоящих Играх у нас выступят многие сильные спортсмены", - отметил Поздняков.

"Для меня главное, чтобы они смогли полностью реализовать в Пекине свой потенциал. Наша задача - создать им все условия для этого", - добавил глава ОКР.

Командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине пройдут с 4 по 7 февраля.