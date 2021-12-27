Сливко и Куклина вошли в состав сборной России на Кубок IBU по итогам "Ижевской винтовки"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Виктория Сливко и Лариса Куклина вошли в состав сборной России на этапы Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) по итогам выступлений на "Ижевской винтовке". Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Также в женский состав сборной России попали Анастасия Егорова и Наталья Гербулова. У мужчин отобрались Дмитрий Иванов, Михаил Первушин, Михаил Бурундуков и Петр Пащенко.

Отмечается, что Бурундуков в ближайшее время будет оформлять документы для выступления на международных соревнованиях. После этого он присоединится к команде на Кубке IBU.

Сливко 27 лет, она является чемпионкой Европы 2016 года в сингл-миксте, также на ее счету две серебряные и одна бронзовая награды европейских первенств. Куклиной 31 год, на ее счету две бронзовые медали чемпионата Европы 2021 года в сингл-миксте и в индивидуальной гонке.

Ближайший этап Кубка IBU состоится в словацком Брезно-Осрблье с 8 по 9 января 2022 года.