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Летние неолимпийские виды спорта

Поздняков надеется на включение самбо в программу Олимпийских игр

В июле Международная федерация самбо получила полноценное признание Международного олимпийского комитета

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Уровень работы Международной федерации самбо (FIAS) по включению этого вида спорта в программу Олимпийских игр внушает оптимизм. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

FIAS на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио, которая прошла в июле, получила полноценное признание организации.

"FIAS получила полное признание со стороны МОК, и у нас есть большая заинтересованность в дальнейшем продвижении вида спорта, который зародился в нашей стране, - сказал Поздняков. - Хотелось бы, чтобы он был представлен в олимпийской программе, но это задача непростая. Тем не менее уровень работы Международной федерации самбо внушает оптимизм. И в среднесрочной перспективе этот вид спорта может появиться на Олимпиаде. Нужно пройти определенный путь, дорогу осилит идущий"

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Поздняков, Станислав АлексеевичЛетние неолимпийские виды спорта
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