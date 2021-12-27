Поздняков надеется на включение самбо в программу Олимпийских игр

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Уровень работы Международной федерации самбо (FIAS) по включению этого вида спорта в программу Олимпийских игр внушает оптимизм. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

FIAS на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио, которая прошла в июле, получила полноценное признание организации.

"FIAS получила полное признание со стороны МОК, и у нас есть большая заинтересованность в дальнейшем продвижении вида спорта, который зародился в нашей стране, - сказал Поздняков. - Хотелось бы, чтобы он был представлен в олимпийской программе, но это задача непростая. Тем не менее уровень работы Международной федерации самбо внушает оптимизм. И в среднесрочной перспективе этот вид спорта может появиться на Олимпиаде. Нужно пройти определенный путь, дорогу осилит идущий"