Поздняков рассказал о роли амбассадора Медведевой на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Амбассадор команды Олимпийского комитета России (ОКР), двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева на Олимпиаде в Пекине поможет общаться с болельщиками через соцсети и позитивным общением со спортсменами. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Медведева из-за эпидемиологической ситуации в Японии не смогла поехать в качестве амбассадора на летнюю Олимпиаду в Токио.

"Безусловно, любой человек, который в официальном порядке едет на эти Игры, обладает определенным функционалом. Мы прекрасно понимаем, что в ковидных условиях важно максимально снизить количество условных болельщиков. Все до одного, кто туда полетит, будут люди с той или иной миссией. Безусловно, к ним относится и амбассадор команды", - отметил Поздняков.

"Медведева - отличный амбассадор, у нее замечательный тик-ток, большое количество подписчиков, - продолжил глава ОКР. - И оно растет с геометрической прогрессией, во многом благодаря ее тандему в "Ледниковом периоде" с Даней Милохиным. Здесь выбор в пользу Медведевой заключался изначально в том, что в самый сложный период наших взаимоотношений с МОК [Международным олимпийским комитетом] во время Пхёнчхана она участвовала со мной во многих мероприятиях, выступала на исполкоме перед членами МОК сразу после того, как завоевала медаль на Играх. Мы это не забываем и ценим. Статус амбассадора подходит ей целиком и полностью".

Медведева также будет комментировать на Первом канале олимпийские соревнования по фигурному катанию. "Комментирование - это важная роль, но наряду с этим ОКР активно развивает свои соцсети. Мы не можем, по понятным причинам, организовывать Дом болельщика, поэтому будем общаться через соцсети, как это было в Токио. И Женя, надеемся, со своей стороны нам в этом поможет, равно как и в плане дополнительного позитивного общения со своими коллегами-спортсменами", - заключил Поздняков.