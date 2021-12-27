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Киберспорт

Поздняков считает, что киберспорт в перспективе может войти в программу Олимпийских игр

По словам президента Олимпийского комитета России, если в киберспортивной дисциплине есть и физическая активность, и электронная составляющая, то она имеет право на существование в олимпийской программе
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Киберспорт при разработке четких критериев может в перспективе стать частью олимпийской программы. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Международный олимпийский комитет уже сейчас пытается быть в современном тренде, поддерживать так называемый Esport (киберспорт - прим. ТАСС), - сказал Поздняков. - Работу в этом направлении ведут легкая атлетика, гребля, велоспорт, автоспорт - они разрабатывают совместную модель проведения соревнований. И Esport в перспективе может стать частью олимпийской программы, но для этого нужны четкие критерии".

"Пандемия продемонстрировала возможность проведения дистанционных соревнований, и если в Esport может быть и физическая активность, и электронная составляющая, в комбинации это имеет право на существование. Без сомнений можно сказать, что виды, где есть стрельба и насилие, не имеют шансов на Играх. А ключевой фактор - физическая активность", - добавил глава ОКР.

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