Стал известен состав сборной России по конькобежному спорту на чемпионат Европы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Союз конькобежцев России определил состав сборной страны на январский чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор организации Варвара Барышева.

В состав мужской команды вошли Павел Кулижников, Виктор Лобас, Сергей Трофимов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев, Руслан Мурашов, Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, Александр Румянцев, Данила Семериков. У женщин выступят Дарья Качанова, Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Кристина Силаева, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Анастасия Григорьева, Наталья Воронина, Елена Сохрякова.

"По запасным еще думаем, так как хотим подстраховаться. Там есть неолимпийская дисциплина. Соответственно, мы бы хотели подстраховаться и, возможно, расширить состав запасных", - сказала Барышева.

Чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях пройдет с 7 по 9 января в нидерландском Херенвене.