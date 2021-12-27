В России рассматривают возможность проведения чемпионата мира по киберспорту 2023 года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Федерация компьютерного спорта (ФКС) России рассматривает возможность подачи заявки на проведение чемпионата мира по киберспорту в 2023 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что Казани отказали в проведении чемпионата мира по киберспорту 2022 года из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Заявление Владимира Леонова касается исключительно официального чемпионата мира, ежегодно проводимого Международной федерацией киберспорта (IESF). В России по-прежнему могут проводиться крупные международные турниры, находящиеся вне официальной системы соревнований IESF. Таким образом, ни Major-турнирам по Dota 2, ни любым другим соревнованиям от издателей игр на территории РФ санкции WADA не препятствуют", - рассказали в пресс-службе.

"Федерация компьютерного спорта России приложила все усилия, чтобы в порядке исключения чемпионат мира по киберспорту мог состояться в 2022 году в Казани: были проведены переговоры с WADA с участием первых лиц ФКС России и IESF. Однако с учетом статуса киберспорта как официального вида спорта в России на него в полной мере распространяются те же ограничения, что и на любой другой вид спорта. ФКС России в настоящее время рассматривает возможность подачи заявки на проведение в России официального чемпионата мира IESF в 2023 году", - добавил представитель ФКС России.

В рамках санкций, введенных WADA и частично подтвержденных в декабре 2020 года Спортивным арбитражным судом (CAS), Россия не может претендовать на проведение чемпионатов мира до 17 декабря 2022 года. Согласно санкциям, запланированные ранее на период до декабря 2022 года чемпионаты мира можно не переносить из России только в случае, если "это невозможно по юридическим и практическим причинам". Леонов отметил, что Казань сможет провести чемпионат мира по плаванию на короткой воде с 17 по 22 декабря 2022 года.