Ласьков: состав "Металлурга" не полностью укомплектован перед закрытием трансферного окна

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Магнитогорскому "Металлургу" нужно увеличить глубину состава, команда не полностью укомплектована перед закрытием трансферного окна в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков.

Трансферное окно в КХЛ закроется 28 декабря в 00:00 мск.

"Определенные наметки есть, потому что впереди плей-офф, но пока работа не закончена, не хочется кого-то называть. Да, можно говорить, что "Металлург" не полностью укомплектован, нужно увеличить глубину состава. Есть варианты обменов и переходов, посмотрим. Какое количество игроков? Загадывать не будем, один или два", - сказал Ласьков.

"Металлург" с 65 очками в 42 играх занимает первое место в таблице Восточной конференции.