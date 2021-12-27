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КХЛ

Ласьков: состав "Металлурга" не полностью укомплектован перед закрытием трансферного окна

Трансферное окно в Континентальной хоккейной лиге закроется 28 декабря

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Магнитогорскому "Металлургу" нужно увеличить глубину состава, команда не полностью укомплектована перед закрытием трансферного окна в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков.

Трансферное окно в КХЛ закроется 28 декабря в 00:00 мск.

"Определенные наметки есть, потому что впереди плей-офф, но пока работа не закончена, не хочется кого-то называть. Да, можно говорить, что "Металлург" не полностью укомплектован, нужно увеличить глубину состава. Есть варианты обменов и переходов, посмотрим. Какое количество игроков? Загадывать не будем, один или два", - сказал Ласьков.

"Металлург" с 65 очками в 42 играх занимает первое место в таблице Восточной конференции.

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