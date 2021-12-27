В Москве прошла презентация книги и фильма, посвященных баскетбольному клубу "Урал-Грейт"

В мероприятии приняли участие президент Единой лиги ВТБ и бывший президент "Урал-Грейта" Сергей Кущенко, чемпион России в составе клуба Сергей Панов, бывшие работники и сотрудники "Урал-Грейта", а также почетные гости, среди которых генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, чемпион Европы Никита Моргунов и другие.

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Презентация книги "Комета "Урал-Грейт" и одноименного документального фильма, посвященных 20-летию победы пермского клуба в чемпионате России по баскетболу, прошла в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"У победы тысяча отцов - фраза, прозвучавшая в фильме, про Пермь. Каждый голос, каждый болельщик, что приходили на стадион, внесли огромный вклад в успех нашего клуба, - сказал Кущенко на презентации. - В те времена бюджет клуба был $5 млн, и $1,5 млн были от доходов с продажи билетов. Это важная и красивая цифра".

"Команда была именно кометой. Она стремительно влетела в наш баскетбол, показала путь другим, как надо создавать баскетбольный клуб, - сказал автор книги Александр Федотов. - Это уникальный случай, команда из глубинки прошла за шесть лет путь от школьного зала до чемпиона России и семитысячного зала с матчами европейского уровня".

"Урал-Грейт" является единственным клубом, выигравшим чемпионат страны, кроме ЦСКА. На счету пермского клуба победы в сезонах-2000/01 и 2001/02. В сезоне-2005/06 "Урал-Грейт" стал обладателем Кубка Международной федерации баскетбола (FIBA), в 2009 году клуб был расформирован.