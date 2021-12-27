В Омске в 2022 году пройдут три турнира промоушена бойца ММА Александра Шлеменко

ОМСК, 27 декабря. /ТАСС/. Три турнира промоушена российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Шлеменко Shlemenko Fighting Championship (SFC) планируется провести в 2022 году в Омске. Об этом сообщил в понедельник ТАСС заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник.

В главное бою турнира, который состоится осенью следующего года, может принять участие сам Шлеменко.

"В следующем году запланировано проведение трех турниров промоушена SFC. Кроме того, рассматривается возможность участия самого Александра Шлеменко в турнире, который планируется провести осенью на новой арене (которая возводится к молодежному чемпионату мира - 2023 по хоккею - прим. ТАСС). Думаю, омские зрители смогут увидеть его [в бою] вживую", - сказал Колесник.

В пресс-службе омского Минспорта ТАСС уточнили, что турниры Шлеменко планируется провести в феврале и июне на Омском велотреке и в октябре - в новом спортивном комплексе "Арена". "Также уже традиционно летом на Соборной площади в центре Омска пройдет фестиваль здорового образа жизни "ШтормFEST", - добавили в пресс-службе.

Первые два турнира промоушена Шлеменко прошли в Омске 20 июня и 27 ноября 2021 года.

Шлеменко 37 лет, в его активе 61 победа, 13 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Он владел титулом чемпиона Bellator.