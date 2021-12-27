Российские дзюдоисты Башаев и Адамян завершили год лидерами мирового рейтинга

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россияне Тамерлан Башаев и Арман Адамян сохранили лидерские позиции в рейтинге Международной федерации дзюдо (IJF) в своих весовых категориях. Рейтинг опубликован на официальном сайте IJF.

Башаев занимает первое место в весовой категории свыше 100 кг, Адамян - до 100 кг. Единственным турниром, на котором Башаев не сумел попасть в число призеров, стал январский "Мастерс" в Дохе, где он уступил в поединке за третье место. После этогодзюдоист выиграл серебро на "Большом шлеме" в Тель-Авиве, а затем победил на двух этапах "Мирового тура подряд - в Анталье и Казани. В июне Башаев стал вице-чемпионом мира, а в июле - бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, оказавшись единственным россиянином, завоевавшим награды на обоих главных турнирах года.

"Рад, что удалось успешно выступить на таком большом количестве турниров, результатом чего и стало первое место в рейтинге, - приводит комментарий призера Олимпиады пресс-служба Федерации дзюдо России (ФДР). - В будущем году постараюсь продолжить выступать на таком же уровне, чтобы подольше сохранить лидерство".

Адамян начал сезон с бронзы на "Мастерсе", после чего стал третьим в Анталье и вторым - в Казани. Во второй половине года он выиграл три этапа Мирового тура - Гран-при в Загребе и турниры "Большой шлем" в Париже и Абу-Даби. Еще две победы в свой актив Адамян записал на командных состязаниях, став в составе клуба "Явара-Нева" чемпионом России и победителем Лиги чемпионов Европейского союза дзюдо.

"Первое место в рейтинге - само по себе большое достижение, которое повышает статус спортсмена. Кроме этого, оно мотивирует меня работать, продолжать повышать свой уровень, чтобы закрепиться в этом статусе", - сказал Адамян.

В мировом рейтинге у женщин лучшей из россиянок стала бронзовый призер Игр в Токио Мадина Таймазова (весовая категория до 70 кг), завершившая год на второй строчке.