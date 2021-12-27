Омский аварийный СКК Блинова могут сделать центром игровых видов спорта

ОМСК, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Омской области рассматривают возможность создания центра игровых видов спорта на базе одного из крупнейших спортивных сооружений Омска - спортивно-концертного комплекса (СКК) им. Виктора Блинова, который находится в аварийном состоянии, сообщил ТАСС заместитель министра спорта региона Иван Колесник. Это позволит женской баскетбольной команде региона "Нефтяник", которая в последние годы занимает лидирующие позиции в Суперлиге, претендовать на переход в премьер-лигу.

"Сейчас делается проект на капитальный ремонт этого учреждения, - сказал Колесник. - Мы посмотрим, что целесообразнее там сделать: оставить лед (до 2007 г. СКК был домашней ареной ХК "Авангард" - прим. ТАСС) или все же сделать его конкретно центром игровых видов спорта, где мы сможем разместить нашу [женскую] баскетбольную команду, которая в этом году может спокойно претендовать на выход в премьер-лигу".

По его словам, сейчас в Омске нет подходящего дворца, который соответствовал бы требованиям премьер-лиги. "У нас команда ежегодно в топе своей лиги, занимает призовые места. Сейчас она 2-3-е места делит в турнирной таблице, и небольшой шаг для выхода в премьер-лигу - это именно наличие дворца", - сказал замминистра.

Он добавил, что в Сибирском государственном университете физической культуры и спорта (СибГУФК) также планируется построить многофункциональный игровой центр. "Но это будет федеральная собственность, у университета есть свои задачи, - рассказал Колесник. - В любом случае, если в Омске будет два таких спортивных объекта, это только плюс для региона".

Спортивно-культурный комплекс имени Блинова был возведен в 1986 году и вплоть до открытия "Арены-Омск" в 2007 году был главной базой хоккейного клуба "Авангард". Площадь дворца - 31 тыс. кв. м, ледового поля - 1,8 тыс. кв. м, вместимость - 5,5 тыс. зрителей. После строительства "Арены-Омск" СКК был базой волейбольных команд "Омичка" и "Омичка-2", в комплексе работали десятки секций по шорт-треку, аэробике, тхэквондо, а также "Ледовый клуб Ирины Родниной".

После закрытия ледовой арены в 2018 году в здании спорткомплекса проводились ярмарки, работали специализированные магазины по продаже спортивной экипировки. В начале июня 2020 года по требованию прокуратуры деятельность спорткомплекса была приостановлена из-за нарушений правил пожарной безопасности.