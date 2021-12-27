В футбольном клубе "Химки" заявили о закрытии долгов

ТАСС, 27 декабря. Долги российского футбольного клуба "Химки" были закрыты в начале декабря. Об этом рассказал член наблюдательного совета команды Роман Терюшков, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В середине сентября о задолженностях в "Химках" ТАСС сообщил генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов. В конце ноября полузащитник подмосковной команды Денис Глушаков заявил, что задолженности перед игроками не являются большими. Тогда же Терюшков заявил ТАСС, что вопрос с долгами будет закрыт до конца календарного года.

"Все задолженности по зарплате мы уже практически выплатили. Текущие зарплаты будут выплачены до 30 декабря. Глобальных долгов никаких нет. Мы их все закрыли в начале декабря", - сказал Терюшков.

"Химки" после 18 туров занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 14 очков. В этих матчах команда одержала две победы, восемь раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений. Отставание от 12-й строчки, которая гарантирует сохранение места в РПЛ, составляет пять очков.