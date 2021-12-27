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Олимпиада-2022 в Пекине

Президент Аргентины намерен поехать на Олимпийские игры в Китае

МИД Аргентины ранее выпустил заявление, в котором выразил поддержку КНР в преддверии соревнований

ПЕКИН, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес планирует посетить Пекин во время зимних Олимпийских игр. Об этом сообщил в понедельник на своем сайте телеканал CGTN со ссылкой на посла южноамериканской республики в Китае Сабино Ваку Нарвахо.

Ранее МИД Аргентины выпустил заявление, в котором выразил поддержку Китаю в преддверии зимней Олимпиады.

6 декабря Соединенные Штаты объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады 2022 года в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. Американские спортсмены примут участие в Играх. Инициативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада.

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АвстралияАргентинаКанадаСШАВеликобританияКитайОлимпиада-2022 в Пекине
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