Бывший арбитр заявил, что первая шайба Мичкова в ворота шведов засчитана справедливо

В стартовом матче молодежного чемпионата мира в Канаде сборная России уступила команде Швеции со счетом 3:6. Мичков стал автором двух заброшенных шайб. В эпизоде с первым голом форварда шайба пересекла линию ворот, но сами ворота сошли со штырей.

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Первая шайба нападающего молодежной сборной России Матвея Мичков в стартовом матче чемпионата мира против команды Швеции была засчитана в соответствии с новыми правилами. Такое мнение ТАСС высказал бывший хоккейный арбитр Александр Зайцев.

"Таковы новые правила, к сожалению, по старым правилам засчитывать такой гол нельзя, - сказал Зайцев. - Ситуация такая, что как такового момента нет, а вдруг шайба пересекает линию, это парадокс, не могут быть голы такими. Я боюсь, как бы на Олимпиаде такой гол не решил исход важного матча. Но сейчас тенденция такая, что чем больше голов, тем лучше. Поэтому согласно новым правилам шайба засчитана справедливо".

"Новые задумки непонятно для чего придумываются. Я понимаю, что им хочется увеличить число атак, но просто абсурдные решения в этих правилах. Я думаю, что в следующем году их поменяют. Непонятно, почему вводят новшества в год Олимпиады, будут засчитывать голы, которые болельщики не понимают", - добавил Зайцев.

Сборные России и Швеции выступают в группе B вместе с командами Словакии, Швейцарии и США. В следующем матче подопечные Сергея Зубова сыграют со сборной Швейцарии, встреча пройдет 28 декабря и начнется в 00:30 мск.