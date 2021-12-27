"Париж" и "Лион" получили технические поражения и выбыли из Кубка Франции по футболу

ТАСС, 27 декабря. Футбольные клубы "Париж" и "Лион", не доигравшие матч 1/32 финала Кубка страны из-за беспорядков на трибунах, получили технические поражения по решению Дисциплинарного комитета Федерации футбола Франции (ФФФ). Об этом сообщает пресс-служба ФФФ.

17 декабря матч 1/32 финала Кубка Франции, проходивший на парижском стадионе "Шарлети", был остановлен из-за беспорядков на трибунах. После первого тайма между болельщиками клубов начались столкновения, некоторые фанаты бросали файеры и выбежали на поле. После первого тайма счет был равный - 1:1. Организаторы объявили по стадиону, что матч продолжен не будет.

