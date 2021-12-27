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Футбол во Франции

"Париж" и "Лион" получили технические поражения и выбыли из Кубка Франции по футболу

Матч между командами, проходивший 17 декабря, был остановлен из-за беспорядков на трибунах

ТАСС, 27 декабря. Футбольные клубы "Париж" и "Лион", не доигравшие матч 1/32 финала Кубка страны из-за беспорядков на трибунах, получили технические поражения по решению Дисциплинарного комитета Федерации футбола Франции (ФФФ). Об этом сообщает пресс-служба ФФФ.

17 декабря матч 1/32 финала Кубка Франции, проходивший на парижском стадионе "Шарлети", был остановлен из-за беспорядков на трибунах. После первого тайма между болельщиками клубов начались столкновения, некоторые фанаты бросали файеры и выбежали на поле. После первого тайма счет был равный - 1:1. Организаторы объявили по стадиону, что матч продолжен не будет.
 

Дисциплинарный комитет решил присудить обеим командам техническое поражение, из-за чего клуб "Ницца" напрямую вышел в 1/8 финала. Кроме того, "Лиону" присужден штраф в размере €52 тыс, болельщикам клуба запрещено посещать гостевые матчи до конца сезона. Кроме того, "Лион" может быть исключен из Кубка Франции сезона-2022/23 в случае повторных нарушений. "Парижу" назначен штраф в размере €10 тыс, стадион "Шарлети" дисквалифицирован на пять официальных матчей команды.

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