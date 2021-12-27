Московское "Динамо" подписало контракт со шведским хоккеистом Петерссоном

ТАСС, 27 декабря. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" заключил контракт со шведским нападающим Андре Петерссоном. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Соглашение с форвардом будет действовать до конца сезона-2021/22. В составе москвичей Петерссон будет выступать под 20-м номером.

Ранее Петерссон уже играл в составе московского "Динамо" в сезоне-2019/20. В 47 играх регулярного чемпионата он набрал 39 очков (17 шайб + 22 результативные передачи). В плей-офф на счету шведа пять заброшенных шайб и одна результативная передача в шести матчах. В КХЛ швед также выступал за "Сочи", омский "Авангард", "Барыс" из Нур-Султана и ярославский "Локомотив". В составе молодежной сборной Швеции становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.

"Динамо" после 42 игр набрало 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче бело-голубые 28 декабря в гостях встретятся с московским ЦСКА.