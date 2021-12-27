Мбаппе стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

ТАСС, 27 декабря. Нападающий клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе получил премию лучшему футболисту 2021 года по версии Globe Soccer Awards. Церемония награждения прошла в понедельник в Дубае.

Награды вручались еще в нескольких номинациях. Премию "Тренер года" получил наставник сборной Италии Роберто Манчини, а португальский форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду был признан лучшим бомбардиром в истории.

В сезоне-2020/21 Мбаппе с национальной командой стал победителем Лиги наций, а в составе "Пари Сен-Жермен" выиграл Кубок Франции.