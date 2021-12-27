"Спартак" обыграл "Торпедо" в гостевом матче КХЛ в ретростиле

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" победил нижегородское "Торпедо" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Нагорный" в присутствии 3 800 зрителей, что составляет примерно 70% от вместимости - разрешенный показатель в рамках антиковидных мер.

Заброшенным шайбами в составе победителей отметились Иван Дроздов (15-я минута), Дмитрий Кугрышев (49) и Александр Хохлачев (60). В составе "Торпедо" отличился Кен Агостино (21). Победный гол "Спартак" забил после ошибки вратаря "Торпедо" Петра Кочеткова - голкипер выронил шайбу, а Кугрышев отправил ее в пустые ворота. Хохлачев набирает очки на протяжении четырех матчей - за этот период он забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

Хоккеисты нижегородского клуба вышли на матч в ретроформе образца 1961 года, когда "Торпедо" завоевало серебряные медали чемпионата СССР под руководством заслуженного тренера РСФСР и Украины Дмитрия Богинова. Перед матчем состоялась торжественная церемония, посвященная памяти Богинова, под своды КРК "Нагорный" был поднят его именной стяг. В ретроформе "Торпедо" присутствует зеленая полоса, притом, что в сезоне-1960/61 команда играла в форме и с красной полосой.

Богинов возглавил "Торпедо" в 1955 году, когда команда занимала последнее место в чемпионате СССР. В сезоне-1960/61 "Торпедо" стало первым клубом не из Москвы, завоевавшим медали национального первенства. В том же сезоне команда дошла до финала Кубка СССР. Богинов проработал в "Торпедо" до 1963 года, после чего возглавил только что созданное киевское "Динамо". Созданная им с нуля команда за пять лет из второй лиги чемпионата СССР вышла в высшую, где в 1968 году заняла девятое место. Также он возглавлял "Автомобилист", "Локомотив" и тольяттинское "Торпедо", которое при нем в 1978 году заняло третье место во второй лиге. Богинов возглавлял Федерацию хоккея РСФСР с 1979 по 1987 годю.

На игре, в частности, присутствовали супруга серебряного призера чемпионата СССР 1961 года, бывшего главного тренера "Торпедо" Игоря Чистовского, а также выступавшие за "Торпедо" чемпион мира и Европы (1975, 1978), обладатель Кубка Вызова 1979 года Юрий Федоров и многолетний капитан команды Михаил Пресняков, отпраздновавший в этом году 70-летний юбилей заслуженный тренер России Александр Кокурин.

"Спартак" одержал третью победу подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 44 матчах. "Торпедо" располагается на девятой строчке с 46 очками в 43 встречах. "Спартак" в следующем матче 29 декабря на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом", а "Торпедо" днем позже примет рижское "Динамо".

Результаты других матчей дня

Нижнекамский "Нефтехимик" в гостях обыграл "Адмирал" из Владивостока со счетом 4:2, новосибирская "Сибирь" в овертайме выиграла у уфимского "Салавата Юлаева" (3:2 ОТ), казахстанский "Барыс" дома оказался сильнее "Автомобилиста" из Екатеринбурга (3:2 Б), казанский "Ак Барс" в овертайме нанес поражение магнитогорскому "Металлургу" (4:3 ОТ).