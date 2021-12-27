"Спартак" обыграл "Торпедо" в гостевом матче КХЛ в ретростиле

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" победил нижегородское "Торпедо" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Нагорный" в присутствии 3 800 зрителей, что составляет примерно 70% от вместимости - разрешенный показатель в рамках антиковидных мер.
Заброшенным шайбами в составе победителей отметились Иван Дроздов (15-я минута), Дмитрий Кугрышев (49) и Александр Хохлачев (60). В составе "Торпедо" отличился Кен Агостино (21). Победный гол "Спартак" забил после ошибки вратаря "Торпедо" Петра Кочеткова - голкипер выронил шайбу, а Кугрышев отправил ее в пустые ворота. Хохлачев набирает очки на протяжении четырех матчей - за этот период он забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.
Хоккеисты нижегородского клуба вышли на матч в ретроформе образца 1961 года, когда "Торпедо" завоевало серебряные медали чемпионата СССР под руководством заслуженного тренера РСФСР и Украины Дмитрия Богинова. Перед матчем состоялась торжественная церемония, посвященная памяти Богинова, под своды КРК "Нагорный" был поднят его именной стяг. В ретроформе "Торпедо" присутствует зеленая полоса, притом, что в сезоне-1960/61 команда играла в форме и с красной полосой.
Богинов возглавил "Торпедо" в 1955 году, когда команда занимала последнее место в чемпионате СССР. В сезоне-1960/61 "Торпедо" стало первым клубом не из Москвы, завоевавшим медали национального первенства. В том же сезоне команда дошла до финала Кубка СССР. Богинов проработал в "Торпедо" до 1963 года, после чего возглавил только что созданное киевское "Динамо". Созданная им с нуля команда за пять лет из второй лиги чемпионата СССР вышла в высшую, где в 1968 году заняла девятое место. Также он возглавлял "Автомобилист", "Локомотив" и тольяттинское "Торпедо", которое при нем в 1978 году заняло третье место во второй лиге. Богинов возглавлял Федерацию хоккея РСФСР с 1979 по 1987 годю.
На игре, в частности, присутствовали супруга серебряного призера чемпионата СССР 1961 года, бывшего главного тренера "Торпедо" Игоря Чистовского, а также выступавшие за "Торпедо" чемпион мира и Европы (1975, 1978), обладатель Кубка Вызова 1979 года Юрий Федоров и многолетний капитан команды Михаил Пресняков, отпраздновавший в этом году 70-летний юбилей заслуженный тренер России Александр Кокурин.
"Спартак" одержал третью победу подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 44 матчах. "Торпедо" располагается на девятой строчке с 46 очками в 43 встречах. "Спартак" в следующем матче 29 декабря на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом", а "Торпедо" днем позже примет рижское "Динамо".
Результаты других матчей дня
Нижнекамский "Нефтехимик" в гостях обыграл "Адмирал" из Владивостока со счетом 4:2, новосибирская "Сибирь" в овертайме выиграла у уфимского "Салавата Юлаева" (3:2 ОТ), казахстанский "Барыс" дома оказался сильнее "Автомобилиста" из Екатеринбурга (3:2 Б), казанский "Ак Барс" в овертайме нанес поражение магнитогорскому "Металлургу" (4:3 ОТ).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|СКА
|43
|21
|3
|3
|4
|2
|10
|132-92
|60
|2
|Динамо М
|42
|24
|2
|2
|1
|2
|11
|145-99
|59
|3
|ЦСКА
|42
|17
|7
|3
|1
|3
|11
|107-93
|58
|4
|Йокерит
|43
|18
|5
|2
|2
|4
|12
|125-107
|56
|5
|Локомотив
|43
|19
|3
|1
|3
|5
|12
|106-90
|54
|6
|Северсталь
|42
|15
|4
|5
|2
|4
|12
|104-99
|54
|7
|Спартак
|44
|18
|5
|1
|2
|1
|17
|111-108
|51
|8
|Динамо Мн
|43
|16
|4
|0
|4
|4
|15
|128-135
|48
|9
|Торпедо
|43
|19
|1
|0
|3
|3
|17
|111-103
|46
|10
|Сочи
|42
|12
|4
|1
|3
|2
|20
|98-116
|39
|11
|Витязь
|42
|8
|2
|2
|5
|6
|19
|104-130
|35
|12
|Динамо Р
|41
|9
|2
|2
|5
|3
|20
|81-123
|34
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|43
|25
|3
|4
|0
|2
|9
|152-108
|66
|2
|Трактор
|44
|19
|5
|6
|1
|2
|11
|131-107
|63
|3
|Ак Барс
|43
|18
|4
|4
|0
|6
|11
|111-100
|58
|4
|Салават Юлаев
|43
|22
|3
|1
|3
|2
|12
|120-87
|57
|5
|Авангард
|42
|22
|2
|1
|1
|1
|15
|123-94
|52
|6
|Сибирь
|43
|17
|3
|3
|1
|3
|16
|96-91
|50
|7
|Нефтехимик
|43
|14
|3
|2
|3
|3
|18
|107-125
|44
|8
|Барыс
|43
|12
|3
|4
|2
|2
|20
|112-130
|42
|9
|Автомобилист
|43
|14
|2
|1
|4
|2
|20
|121-122
|40
|10
|Амур
|45
|11
|2
|4
|2
|4
|22
|86-114
|40
|11
|Адмирал
|43
|7
|0
|4
|3
|2
|27
|71-134
|27
|12
|Куньлунь
|43
|7
|1
|1
|2
|5
|27
|96-171
|25