ТАСС, 27 декабря. Национальная хоккейная лига (НХЛ) перенесла три матча регулярного чемпионата . Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

По причинам, связанным с COVID-19, отложены запланированный на 30 декабря матч "Виннипег" - "Чикаго", а также две встречи между "Колорадо" и "Далласом" (30 декабря и 1 января). Остальные игры пройдут согласно расписанию.

Изначально планировалось, что регулярный чемпионат, 23 декабря остановленный на рождественскую паузу, возобновится 28 декабря, однако позднее НХЛ решила продлить игровой перерыв на один день, чтобы посвятить больше времени анализу результатов тестов хоккеистов на коронавирус и оценке готовности клубов к игре.

19 декабря был опубликован отчет, согласно которому более ста игроков НХЛ находятся в ковид-протоколе.