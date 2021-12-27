Гуськов займет место в воротах молодежной сборной России по хоккею в матче со швейцарцами

ТАСС, 27 декабря. Егор Гуськов будет защищать ворота сборной России во втором матче на молодежном чемпионате мира по хоккею против команды Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

В первом матче на турнире россияне проиграли шведам (3:6), встречу в воротах начинал Ярослав Аскаров, который был заменен на Гуськова после второго периода.

Сочетания звеньев выглядят следующим образом: Шакир Мухамадуллин - Никита Смирнов, Семен Демидов - Марат Хуснутдинов - Матвей Мичков; Никита Новиков - Кирилл Кирсанов, Федор Свечков - Кирилл Танков - Никита Чибриков; Владимир Грудинин - Егор Савиков, Павел Тютнев - Василий Пономарев - Данила Юров; Кирилл Стеклов, Дмитрий Злодеев - Иван Зинченко - Иван Дидковский - Никита Гуслистов.

Матч с командой Швейцарии пройдет 28 декабря, начало - 00:30 мск.