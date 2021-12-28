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Олимпиада-2022 в Пекине

Бывший тренер клуба НХЛ "Рейнджерс" Куинн возглавит сборную США на Олимпиаде в Пекине

Ранее он занимал должность помощника Майка Салливана, который оставил пост главного тренера американцев на Играх после отказа Национальной хоккейной лиги пустить на соревнования своих игроков

ТАСС, 28 декабря. Дэвид Куинн назначен наставником сборной США на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Куинн ранее занимал должность помощника Майка Салливана, который оставил пост главного тренера американцев на Олимпиаде 2022 года после отказа Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пустить на соревнования своих игроков. Должность генерального менеджера сборной США на Играх в Пекине займет Джон Ванбисбрук, он сменит на этом посту Билла Герина. Имена представителей тренерского штаба Куинна, а также состав сборной США на Игры станут известны позже.

Куинну 55 лет. С 2018 по 2021 год он возглавлял клуб НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс".

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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