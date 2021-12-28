Возвращение домой и активность "Металлурга" под конец. В КХЛ закрылось трансферное окно

ТАСС. 28 декабря. Трансферное окно в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), закрывшееся в ночь на 28 декабря, запомнится возвращением из-за океана ряда игроков, которые не смогли найти себя в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В последний день один из ведущих защитников ЦСКА Артем Блажиевский ушел в "Трактор", а центрфорвард сборной России Иван Морозов, не проходивший в основу СКА, - в "Сочи".

Возвращение в КХЛ ряда российских игроков из НХЛ по ходу сезона важно с учетом предстоящей Олимпиады, на которой опять не будет хоккеистов из-за океана. На прошедшем в середине декабря Кубке Первого канала за сборную России выступали форварды Никита Гусев, Кирилл Семенов и Артем Анисимов, которые вернулись домой из-за отсутствия перспектив в НХЛ. Гусев в середине октября возвратился в СКА, усилив команду. В течение четырех матчей подряд с конца ноября по декабрь он не уходил со льда без гола.

Тогда же в Ярославль вернулся Анисимов, а в начале декабря проведший только три матча за "Торонто" Семенов стал игроком "Авангарда". Еще в июле в ЦСКА из НХЛ во второй раз вернулись Никита Нестеров и Михаил Григоренко. Форвард Анатолий Голышев, который так и не сыграл ни одного матча за "Нью-Йорк Айлендерс", был выставлен на драфт отказов и в середине декабря вновь стал хоккеистом екатеринбургского "Автомобилиста". Из "Аризоны" в ЦСКА перешел защитник Владислав Провольнев.

Действующий обладатель Кубка Гагарина "Авангард" за прошедшее трансферное окно также усилился тремя игроками ЦСКА - защитником Виктором Сведбергом, нападающими Никитой Сошниковым и Иваном Телегиным. Значимым стал обмен с "Металлургом", в результате которого в Магнитогорск отправился Денис Зернов, а в омский клуб пришел олимпийский чемпион Николай Прохоркин.

СКА поменял молодежь

Финалист Кубка Гагарина, как и говорил ранее его президент Игорь Есмантович, нуждался в укреплении обороны, учитывая уход Сведберга и Мэта Робинсона, с сентября играющего за СКА. Состав ЦСКА пополнил Даррен Диц из "Барыса". Из Санкт-Петербурга пришел форвард Владислав Каменев. Также за прошедший с мая трансферный период ЦСКА обновил вратарскую бригаду, пополнившись Иваном Федотовым из "Трактора" и Адамом Рейдеборном из "Ак Барса", в то время как Ларс Юханссон ушел в СКА, а Александр Шарыченков - в "Салават Юлаев".

Перед закрытием окна ЦСКА, очевидно, в связи с приходом Провольнева и Дица, обменял в "Трактор" выступавшего за армейцев шесть лет подряд Блажиевского на форварда Виталия Абрамова, который также вернулся из НХЛ перед этим сезоном.