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КХЛ

Возвращение домой и активность "Металлурга" под конец. В КХЛ закрылось трансферное окно

За столичный ЦСКА вновь выступают Никита Нестеров и Михаил Григоренко, петербургский СКА усилился Лео Комаровым
Михаил Григоренко (ЦСКА) и Михаил Орлов ("Торпедо") Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Михаил Григоренко (ЦСКА) и Михаил Орлов ("Торпедо")
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС. 28 декабря. Трансферное окно в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), закрывшееся в ночь на 28 декабря, запомнится возвращением из-за океана ряда игроков, которые не смогли найти себя в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В последний день один из ведущих защитников ЦСКА Артем Блажиевский ушел в "Трактор", а центрфорвард сборной России Иван Морозов, не проходивший в основу СКА, - в "Сочи".

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Возвращение в КХЛ ряда российских игроков из НХЛ по ходу сезона важно с учетом предстоящей Олимпиады, на которой опять не будет хоккеистов из-за океана. На прошедшем в середине декабря Кубке Первого канала за сборную России выступали форварды Никита Гусев, Кирилл Семенов и Артем Анисимов, которые вернулись домой из-за отсутствия перспектив в НХЛ. Гусев в середине октября возвратился в СКА, усилив команду. В течение четырех матчей подряд с конца ноября по декабрь он не уходил со льда без гола.

Тогда же в Ярославль вернулся Анисимов, а в начале декабря проведший только три матча за "Торонто" Семенов стал игроком "Авангарда". Еще в июле в ЦСКА из НХЛ во второй раз вернулись Никита Нестеров и Михаил Григоренко. Форвард Анатолий Голышев, который так и не сыграл ни одного матча за "Нью-Йорк Айлендерс", был выставлен на драфт отказов и в середине декабря вновь стал хоккеистом екатеринбургского "Автомобилиста". Из "Аризоны" в ЦСКА перешел защитник Владислав Провольнев.

Действующий обладатель Кубка Гагарина "Авангард" за прошедшее трансферное окно также усилился тремя игроками ЦСКА - защитником Виктором Сведбергом, нападающими Никитой Сошниковым и Иваном Телегиным. Значимым стал обмен с "Металлургом", в результате которого в Магнитогорск отправился Денис Зернов, а в омский клуб пришел олимпийский чемпион Николай Прохоркин.

СКА поменял молодежь

Финалист Кубка Гагарина, как и говорил ранее его президент Игорь Есмантович, нуждался в укреплении обороны, учитывая уход Сведберга и Мэта Робинсона, с сентября играющего за СКА. Состав ЦСКА пополнил Даррен Диц из "Барыса". Из Санкт-Петербурга пришел форвард Владислав Каменев. Также за прошедший с мая трансферный период ЦСКА обновил вратарскую бригаду, пополнившись Иваном Федотовым из "Трактора" и Адамом Рейдеборном из "Ак Барса", в то время как Ларс Юханссон ушел в СКА, а Александр Шарыченков - в "Салават Юлаев".

Перед закрытием окна ЦСКА, очевидно, в связи с приходом Провольнева и Дица, обменял в "Трактор" выступавшего за армейцев шесть лет подряд Блажиевского на форварда Виталия Абрамова, который также вернулся из НХЛ перед этим сезоном.

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СКА в трансферное окно усилился выступавшими в НХЛ форвардом Лео Комаровым, обладателем Кубка Стэнли Александром Волковым и защитником Микко Лехтоненом. В середине ноября клуб из Санкт-Петербурга провел обмен ряда молодых игроков с "Сочи" и "Витязем", в котором был задействован и выступающий сейчас на молодежном чемпионате мира Семен Демидов. За несколько часов до закрытия окна СКА отправил в "Сочи" выступавшего на прошедших чемпионате мира и Кубке Первого канала форварда Морозова, который не попадал в состав и часто играл в Высшей хоккейной лиге. Южан Морозов должен усилить, вместо него в Санкт-Петербург поедет Иван Мищенко.

Столичное "Динамо" перед дедлайном отметилось возвращением шведского форварда Андре Петерссона. Еще в мае бело-голубые взяли пропустившего сезон двукратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Войнова, а в октябре - другого именитого защитника Антона Белова. Летом в команду пришли легионеры Эрик О'Делл из "Сибири", Роб Клинкхаммер из минского "Динамо", а в октябре - другой форвард "Сибири" Антон Ведин. Сразу трех канадцев в течение декабря приобрел "Ак Барс": оборону усилили Марк Барберио и Джейсон Демерс, а атаку - Эрик Фер, причем Барберио и Фера удалось взять из швейцарского чемпионата.

С участием "Сочи" было совершено немало сделок в это трансферное окно. Менеджмент клуба решил отказаться от услуг защитника Виктора Балдаева и нападающего Джей Си Липона, которые, как говорят, отказались драться со спартаковским гигантом Олегом Евенко в недавнем матче команд. Балдаев отправился на Дальний Восток в "Амур", Липон - в "Сибирь".

Двумя трансферами в последний момент отметился и "Металлург". Лидер регулярного чемпионата ради глубины скамейки пополнился 36-летним шведским ветераном Линусом Виделлем, который успел поиграть в семи клубах КХЛ. Также вратарскую бригаду команды Ильи Воробьева, учитывая травму Василия Кошечкина, усилил Иван Налимов, который станет сменщиком Юхи Олкинуоры.

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