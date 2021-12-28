Юров: российские хоккеисты старались не играть грязно в матче со швейцарцами

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России сделали выводы после матча молодежного чемпионата мира со шведами и в игре со швейцарцами старались действовать более дисциплинированно. Об этом журналистам рассказал нападающий российской команды Данила Юров.

Сборная России обыграла команду Швейцарии во втором матче молодежного чемпионата мира со счетом 4:2. В игре со шведами россияне трижды пропустили в меньшинстве и проиграли со счетом 3:6.

"Тренеры говорили, что нужно убрать ненужные удаления, которые и испортили ту игру. Мы сделали выводы, старались убрать такую грязную игру с нашей стороны", - сказал Юров.

"Мы начали активно играть с первого периода, навязали свою игру, применили прессинг. Важно, что выиграли", - отметил форвард Дмитрий Злодеев.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Словакии в ночь на 30 декабря. Встреча начнется в 00:30 мск.