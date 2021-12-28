Хоккеист Юров отметил, что сейчас драфт НХЛ находится для него на втором плане

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Драфт Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который должен пройти летом 2022 года, для нападающего молодежной сборной России Данилы Юрова находится сейчас на втором плане. Об этом он рассказал журналистам.

Драфт НХЛ пройдет с 7 по 8 июля в Монреале. Юров в составе сборной России выступает на молодежном чемпионате мира в Канаде. Во втором матче группового этапа россияне со счетом 4:2 обыграли швейцарцев, Юров забросил одну шайбу и отметился голевой передачей.

"Это сейчас на втором плане, главное для меня выиграть чемпионат мира, - сказал 18-летний Юров. - Что касается оценки моей игры, то мне это сделать сложно. Это виднее тренерам, скаутам, я делаю все для победы. Что касается сравнения с игроками НХЛ, мне нравится следить за Павлом Бучневичем".