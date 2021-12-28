Зубов надеется, что победа над швейцарцами вселит в российских игроков больше уверенности

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Победа во втором матче группового этапа молодежного чемпионата мира против швейцарцев должна придать российским хоккеистам больше уверенности. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Сергей Зубов.

Сборная России обыграла команду Швейцарии во втором матче молодежного чемпионата мира со счетом 4:2. В предыдущей игре команда Зубова уступила шведам со счетом 3:6.

"Мы работали над завершением голевых моментов весь период подготовки в Новогорске. Сегодняшняя игра показала, что мы их можем создавать, надеемся, что этот результат вселит больше уверенности", - сказал Зубов.

В конце матча россияне пропустили второй гол и получили малый штраф за то, что арбитры после запроса тренеров сборной России на видеопросмотр засчитали гол. "Была спорная ситуация, мы ее обсуждали с нашим персоналом. Получилось так, как получилось", - отметил Зубов.

В игре против швейцарцев сборная России заработала всего четыре минуты штрафа. "В каждой игре говорится, что дисциплина на первом плане. Где-то бывает, что ребята волнуются и перегорают, но мы в целом довольны тем, как прошла игра, вопрос только удалению [Павла] Тютнева. Мы говорим про эмоции, ребят приходится сдерживать", - подчеркнул Зубов.

В следующем матче россияне сыграют с командой Словакии в ночь на 30 декабря. Игра начнется в 00:30 мск.