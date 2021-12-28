Мичков идет по стопам Овечкина. Россияне обыграли швейцарцев на молодежном чемпионате мира

ТАСС. 28 декабря. Сборная России по хоккею одержала свою первую победу на проходящем в Канаде молодежном чемпионате мира, обыграв команду Швейцарии со счетом 4:2. Игра была сделана в первом периоде, россиянам удалось значительно улучшить дисциплину по сравнению со стартовой встречей турнира.
Российские хоккеисты сумели отойти от неудачного матча со шведами (3:6), ударно проведя первый период, который стал решающим и в той игре. Главным изменением в составе команды Сергея Зубова стало появление в воротах Егора Гуськова, который в матче против шведов провел только третий период. На встречу не заявили Александра Пашина, вместо него появился Иван Дидковский. Изменения не коснулись только первых двух звеньев. К примеру, Василий Пономарев был поднят из четвертой тройки в третью.
Швейцарцы смотрелись аутсайдерами группы В. Команда не провела даже товарищеского матча перед турниром в связи с положительным результата теста на COVID-19 у ее капитана Симона Кнака. Игрок изолирован на 10 дней, что означает пропуск турнира.
"Отсутствие контрольного матча нас не извиняет. У нас немало игроков приехало из Европы, где играют на площадках большого размера, есть разница, когда ты приезжаешь на маленький лед. Понятно, что никакого преимущества для нас нет, но мы будем прибавлять от игры к игре, наша цель - выйти в плей-офф ", - отметил после матча главный тренер швейцарцев Марко Байер.
Голы россиян в этой игре получились не совсем обычными, причем в них не принимало участие первое звено. Счет был открыт Данилой Юровым после его броска и двойного рикошета. Дмитрий Злодеев спустя восемь минут удвоил преимущество добиванием после своего броска с острого угла. "Вошел в зону, сначала хотел забить с острого угла, но пришлось полезть на пятак, вступить в борьбу, найти шайбу и бросить", - рассказал после матча Злодеев.
Через две минуты Павел Тютнев подкараулил шайбу после рикошета и воспользовался неуверенностью швейцарского голкипера.
"Ребят приходится сдерживать в плане эмоций"
По сравнению с матчем со шведами россияне действовали гораздо "чище": ни одного удаления в первых двух периодах. В третьем игровом отрезке результат был сделан после гола Матвея Мичкова. 17-летний форвард повторил достижение Александра Овечкина, который на своем первом молодежном чемпионате мира 2003 года также забил в первых двух матчах три гола. При этом Овечкин тогда трижды отличился в первом же матче.
17-летний форвард СКА уже превзошел рекорды Овечкина, став как самым молодым дебютантом национальной сборной, так и самым молодым автором первого гола в команде. "Это отличный игрок, у него великое будущее. Он уже проводит отличный турнир, у него виден яркий талант, здорово видеть такого игрока на чемпионате мира", - отметил Байер.
"В каждой игре говорится, что дисциплина на первом плане. Где-то бывает, что ребята волнуются и перегорают, но мы довольны ходом игры, вопрос только по удалению Тютнева. Мы говорим про эмоции, ребят приходится сдерживать", - подчеркнул после матча Зубов.
После победы над швейцарцами россияне вышли на третье место в группе В, сравнявшись по очкам с американцами и шведами, однако у обеих команд есть по матчу в запасе. Шведы под утро сыграют со словаками. Победы над словацкой командой в основное время им должно хватить для того, чтобы обеспечить себе место в плей-офф.
В ночь на 30 декабря со словаками сыграют и россияне, встреча начнется в 00:30 мск.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Финляндия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|10-2
|6
|2
|Канада
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|6-3
|3
|3
|Германия
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|3-4
|2
|4
|Чехия
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|4-8
|1
|5
|Австрия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-7
|0
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|6-3
|3
|2
|США
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-2
|3
|3
|Россия
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|7-8
|3
|4
|Словакия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-3
|0
|5
|Швейцария
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-4
|0