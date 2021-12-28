Мичков идет по стопам Овечкина. Россияне обыграли швейцарцев на молодежном чемпионате мира

ТАСС. 28 декабря. Сборная России по хоккею одержала свою первую победу на проходящем в Канаде молодежном чемпионате мира, обыграв команду Швейцарии со счетом 4:2. Игра была сделана в первом периоде, россиянам удалось значительно улучшить дисциплину по сравнению со стартовой встречей турнира.

Российские хоккеисты сумели отойти от неудачного матча со шведами (3:6), ударно проведя первый период, который стал решающим и в той игре. Главным изменением в составе команды Сергея Зубова стало появление в воротах Егора Гуськова, который в матче против шведов провел только третий период. На встречу не заявили Александра Пашина, вместо него появился Иван Дидковский. Изменения не коснулись только первых двух звеньев. К примеру, Василий Пономарев был поднят из четвертой тройки в третью.

Швейцарцы смотрелись аутсайдерами группы В. Команда не провела даже товарищеского матча перед турниром в связи с положительным результата теста на COVID-19 у ее капитана Симона Кнака. Игрок изолирован на 10 дней, что означает пропуск турнира.

"Отсутствие контрольного матча нас не извиняет. У нас немало игроков приехало из Европы, где играют на площадках большого размера, есть разница, когда ты приезжаешь на маленький лед. Понятно, что никакого преимущества для нас нет, но мы будем прибавлять от игры к игре, наша цель - выйти в плей-офф ", - отметил после матча главный тренер швейцарцев Марко Байер.

Голы россиян в этой игре получились не совсем обычными, причем в них не принимало участие первое звено. Счет был открыт Данилой Юровым после его броска и двойного рикошета. Дмитрий Злодеев спустя восемь минут удвоил преимущество добиванием после своего броска с острого угла. "Вошел в зону, сначала хотел забить с острого угла, но пришлось полезть на пятак, вступить в борьбу, найти шайбу и бросить", - рассказал после матча Злодеев.

Через две минуты Павел Тютнев подкараулил шайбу после рикошета и воспользовался неуверенностью швейцарского голкипера.

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По сравнению с матчем со шведами россияне действовали гораздо "чище": ни одного удаления в первых двух периодах. В третьем игровом отрезке результат был сделан после гола Матвея Мичкова. 17-летний форвард повторил достижение Александра Овечкина, который на своем первом молодежном чемпионате мира 2003 года также забил в первых двух матчах три гола. При этом Овечкин тогда трижды отличился в первом же матче.