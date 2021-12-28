Шведские хоккеисты обыграли словаков в матче молодежного чемпионата мира

ТАСС. 28 декабря. Шведские хоккеисты победили команду Словакии со счетом 3:0 во втором матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Встреча прошла в канадском Ред-Дире.

Шайбы забросили Теодор Нидербах (7-я минута), Альберт Шеберг (27), Даниэль Юнгман (59, в пустые ворота).

Сборная Швеции одержала две победы в двух матчах и занимает первое место в таблице группы В с шестью очками, словаки потерпели два поражения и идут на последней, пятой строчке. В этой группе также выступают сборные США (три очка; один матч), России (3; 2) и Швейцарии (0; 1).

В другом матче игрового дня сборная Германии в овертайме победила чехов (2:1). Обе команды выступают в группе А вместе с финнами, канадцами и австрийцами. Сборная Финляндии лидирует, набрав шесть очков в двух играх. Далее идут команды Канады (3; 1), Германии (2; 2), Чехии (1; 2), Австрии (0; 1). В четвертьфинал выходят четыре лучшие команды каждой группы.

Следующий матч шведы проведут 30 декабря против американцев. Словаки в тот же день сыграют со сборной России.

Чемпионат мира проходит в Эдмонтоне и Ред-Дире и завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная США.