Более 70 млрд рублей будет выделено на реализацию программы "Спорт - норма жизни"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Более 70 млрд рублей из федерального бюджета будет выделено на реализацию программы "Спорт - норма жизни" в 2022 году. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге в координационном центре правительства РФ.

"На реализацию госпрограммы "Спорт - норма жизни" в 2022 году будет выделено из федерального бюджета более 70 млрд рублей", - сказал Чернышенко.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.