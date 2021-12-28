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Массовый спорт

Размер финансирования проекта "Бизнес-спринт" составит 55 млрд рублей до 2030 года

До 2024 года размер субсидий составит 16 млрд

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Объем  субсидий, выделяемых на финансирование федерального проекта "Бизнес-спринт" составит 55 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге в координационном центре правительства РФ.

"Ежегодный размер субсидии в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт" до 2030 года составит 55 млрд рублей. До 2024 года - 16 млрд", - сказал Чернышенко.

Инициатива проекта "Бизнес-спринт" заключается в том, что в рамках государственно-частного партнерства будет создаваться активная среда для занятий граждан физкультурой и спортом.

Теги
Чернышенко, Дмитрий Николаевич
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