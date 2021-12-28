Саночница Иванова проведет 28 декабря первую тренировку после травмы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Лидер женской сборной России по санному спорту Татьяна Иванова, получившая месяц назад на олимпийской трассе в Пекине тяжелую травму ноги, заявлена на ближайший этап Кубка мира в германском Винтерберге и планирует провести во вторник первую ледовую тренировку. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

Чемпионка мира 2019 года Иванова получила травму ноги во время командной гонки на первом этапе Кубка мира в Китае, российские врачи диагностировали у спортсменки повреждение связок и трещину в таранной кости. Было решено обойтись без операции, с конца ноября Иванова проходила лечение в одном из московских медицинских центров. 22 декабря один из врачей разрешил не до конца оправившейся после травмы саночнице вернуться в спорт при условии постоянного медицинского контроля.

"Татьяна [Иванова] прилетела 27 декабря вместе с командой в Германию, - заметил Чудинов. - Она только начала наступать на травмированную ногу. Во вторник она планирует принять участие вместе со всеми в тренировке".

Ивановой, ставящей перед собой задачу выступить на Олимпиаде в Пекине, необходимо принять участие минимум в четырех этапах Кубка мира. До начала Игр запланировано еще четыре этапа (в Винтерберге, Сигулде, Оберхофе и Санкт-Морице), спортсменка в текущем сезоне принимала участие в одном этапе Кубка мира (20-21 ноября, Пекин).

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.