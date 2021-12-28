В 2022 году 20 тыс. специалистов спортивной отрасли пройдут курсы повышения квалификации

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Двадцать тысяч специалистов спортивной отрасли пройдут в следующем году курсы подготовки и повышения квалификации. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге в координационном центре правительства РФ.

"В следующем году курсы подготовки кадров и повышения квалификации пройдут 20 тыс. человек", - сказал Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что количество прошедших в 2022 году курсы специалистов вырастет больше, чем на 7 тыс. человек по сравнению с нынешним годом. "В 2021 году программы повышения квалификации прошли 12 400 специалистов", - отметил Чернышенко.