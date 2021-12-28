Чернышенко: в России с учетом климата готовы 10 спортивных баз для подготовки к Олимпиаде

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Десять спортивных баз с учетом климатических условий и часовых поясов доступны для российских спортсменов при подготовке к Олимпийским играм в Пекине. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге в координационном центре правительства РФ.

"С учетом климатических условий и часовых поясов у нас полностью готовы десять спортивных баз для подготовки наших спортсменов. Уверен, что наши спортсмены покажут все, на что они способны, и надеюсь, неоднократно увидим их на пьедестале", - сказал Чернышенко.

"Подготовка к Играм в Пекине идет активно, сейчас заключительный этап. В расширенный список кандидатов включены 600 человек, Россия получила 218 из 261 возможных лицензий, - добавил вице-премьер. - Что касается Паралимпийских игр, то мы уже завоевали 49 лицензий. Возможно, количество наших спортсменов-паралимпийцев на Играх еще увеличится".

Олимпийские игры в Пекине пройдут 4-20 февраля, Паралимпийские - 4-13 марта.