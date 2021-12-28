Матыцин: на создание спортивной инфраструктуры будет выделено 9,1 млрд рублей на три года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Более 9 млрд рублей будет выделено на создание спортивной инфраструктуры и "умных" площадок в следующие три года. Об этом сообщил министр спорта Олег Матыцин на брифинге в координационном центре правительства РФ.

"Прошедший год был успешным, все предполагавшиеся показатели были выполнены. На следующие три года выделены 9,1 млрд рублей на создание инфраструктуры и "умных" площадок. Результатом к 2030 году должно быть вовлечение не менее 74% населения трудоспособного возраста в занятия спортом", - сказал Матыцин.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство России планирует к 2030 году создать 1 тыс. "умных" спортплощадок в различных регионах страны.