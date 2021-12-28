Российские победители и призеры Олимпиады и Паралимпиады в Токио получили 823 млн рублей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские победители и призеры летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в общей сложности получили более 823 млн рублей призовых. Об этом сообщил министр спорта Олег Матыцин на брифинге в координационном центре правительства РФ.

"В очень непростых условиях готовились наши спортсмены к Играм в Токио, в условиях ограничений. Общая сумма призовых выплат победителям и призерам Игр составила 823,9 млн рублей", - сказал Матыцин.

На Олимпийских играх в Токио, прошедших с 23 июля по 8 августа, россияне завоевали 71 медаль. На Паралимпиаде (24 августа - 5 сентября) российские спортсмены стали обладателями 118 наград.