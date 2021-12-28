Чернышенко: более 85% российских олимпийцев прошли курс вакцинации

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Уровень вакцинации среди российских спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Пекине, составил более 85%. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге в координационном центре правительства РФ.

Спортсмены, которые не пройдут курс вакцинации, должны пройти 21-дневный карантин в Пекине. Несовершеннолетние освобождены от этих мер.

"Особое внимание уделяется антиковидным мерам и тестированию. Уровень вакцинации наших спортсменов высокий - более 85%. До конца года по моему поручению федерации должны завершить процесс вакцинации наших спортсменов, тренеров и сопровождающего персонала", - сказал Чернышенко.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.