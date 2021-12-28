Матыцин пообещал минимизировать риски недопонимания в реализации проекта Fan ID

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин пообещал сделать все возможное для минимизации рисков недопонимания в реализации проекта введения паспорта болельщика (Fan ID). Об этом Матыцин рассказал на брифинге в координационном центре правительства РФ.

Совет Федерации 24 декабря одобрил закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования. Вводится понятие "персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования" - это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Оформить паспорт болельщика можно будет на портале госуслуг.

"Были приняты важные законы, в частности о налоговом вычете и о системе идентификации болельщиков Fan ID, букмекерской деятельности. Хочу заверить - мы сделаем максимально все возможное, чтобы минимизировать риски недопонимания в реализации этого проекта (Fan ID). Основная задача - обеспечить безопасность, но в то же время доступность и комфорт нахождения зрителей на стадионах и повысить привлекательность спорта", - отметил Матыцин.

Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.