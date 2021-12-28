Матыцин: практически все российские участники Олимпиады 2022 года будут привиты от ковида

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министерство спорта РФ ставит перед собой задачу, чтобы практически все российские участники Олимпийских игр 2022 года перед отъездом в Китай прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сказал министр спорта Олег Матыцин на брифинге в координационном центре правительства РФ.

"Игры в Пекине пройдут в не менее жестких условиях, чем это было в Токио, - заметил Матыцин. - Мы планируем вакцинацию до 100%, жесткий режим будет введен на базах".

"Приоритетные аспекты в подготовке - здоровье спортсменов, минимизация и сведение к нулю всех рисков заболевания коронавирусом, а также антидопинговая работа", - добавил министр спорта.

Ранее организаторы Игр сообщили, что не прошедшие вакцинацию участники Олимпиады будут проходить 21-дневный карантин. Исключение составят только спортсмены до 18 лет.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.